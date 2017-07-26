Ліга чемпіонів: Динамо обіграло Янг Бойз ‎

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Київський футбольний клуб "Динамо" переміг бернський "Янг Бойз" із рахунком 3:1 у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.‎

Гра проходила на стадіоні "Олімпійський" у Києві. ‎

Рахунок матчу на 15-й хвилині відкрив "динамівець" Андрій Ярмоленко. На 34-й хвилині другий ‎м'яч у ворота швейцарців забив Дьюмерсі Мбокані.‎

На 90-й хвилині "Янг Бойз" зумів забити у ворота "Динамо" єдиний свій м'яч. Проте вже за ‎хвилину "динамівець" Денис Гармаш після розіграшу штрафного забив швейцарцям ще один гол.‎

Матч-відповідь між командами на цьому етапі Ліги чемпіонів відбудеться у Швейцарії 2 серпня.‎

Копирайт изображения EPA Image caption Кевін Мбабу із "Янг Бойз" (ліворуч) і "динамівець" Денис Гармаш (праворуч)

Копирайт изображения EPA Image caption Секоу Саного, Касім Нуху і Джібріль Соу із "Янг Бойз"

Копирайт изображения EPA Image caption Дьюмерсі Мбокані свякує другий гол у ворота "Янг Бойз"

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