Ліга чемпіонів: Динамо обіграло Янг Бойз
Київський футбольний клуб "Динамо" переміг бернський "Янг Бойз" із рахунком 3:1 у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.
Гра проходила на стадіоні "Олімпійський" у Києві.
Рахунок матчу на 15-й хвилині відкрив "динамівець" Андрій Ярмоленко. На 34-й хвилині другий м'яч у ворота швейцарців забив Дьюмерсі Мбокані.
На 90-й хвилині "Янг Бойз" зумів забити у ворота "Динамо" єдиний свій м'яч. Проте вже за хвилину "динамівець" Денис Гармаш після розіграшу штрафного забив швейцарцям ще один гол.
Матч-відповідь між командами на цьому етапі Ліги чемпіонів відбудеться у Швейцарії 2 серпня.