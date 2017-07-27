Путін призначив нового посла Росії в ООН. Що про нього відомо?

Копирайт изображения Getty Images Image caption У його дипломатичній кар'єрі Василю Небензі вже траплялося працювати у представництві Росії в ООН

Російський президент Володимир Путін призначив новим постійним представником Росії у ‎ООН Василя Небензю, який до цього був заступним міністра закордонних справ Сергія ‎Лаврова.‎

До Небензі, із 2006 по 2017 роки, послом Росії у ООН був Віталій Чуркін. Він помер від ‎серцевого нападу у лютому цього року в Нью-Йорку. Від моменту смерті Віталія Чуркіна ‎обов'язки постійного представника у ООН виконував його заступник Володимир Сафронков.

Інформація про те, що Небензя може стати новим послом у ООН з'явилася у російських ЗМІ ‎ще в квітні, а у травні нове призначення офіційно підтвердили у МЗС Росії.‎

Хто такий Василь Небензя?‎

Майбутній дипломат народився у 1962 році у місті Волгоград. У 1983 році він закінчив МГІМО і ‎влаштувався у міністерство закордонних справ Росії.‎

Досі Небензя неодноразово працював у представництві Росії в ООН. Зокрема, з 1996 по 2000 ‎роки він працював там старшим радником. ‎

З 2006 по 2012 роки він працював заступником постійного представника Росії у відділі ООН й ‎інших міжнародних організацій у Женеві. Із 2012 по 2013 роки у Женеві він - при ‎російському МЗС директором департаменту із гуманітарного співробітництва і прав людини.‎

Із 2013 року він був заступником міністра закордонних справ РФ.‎

Що говорив Василь Небензя?‎

Про права людини:‎

У 2012 році, відповідаючи на критику щодо вироків для учасниць гурту Pussy Riot, Небензя ‎заявив про "неприйнятний менторський тон, який дозволяють собі деякі політики і громадські ‎діячі на Заході, які намагаються вчити демократії нас і інші країни".‎

Водночас він казав: "Звісно, у нас в Росії є проблеми із дотриманням прав людини, ми від ‎цього не відмахуємося і не закриваємо на них очі. Ми можемо по-хорошому позаздрити ЄС у ‎досягненнях у цій сфері".‎

Про Володимира Путіна:‎

Наприкінці 2014 року, у розпал конфлікту на Донбасі, дипломат заявив, що не бачить на Заході ‎політичної фігури, рівної Володимиру Путіну. "Наш президенту серед лідерів ‎загальносвітових рейтингів. Де в західному світі йому рівня? Не бачу ні одного", - сказав ‎Небензя.‎

‎"Де постаті масштабу де Голля, Кеннеді, того ж Рейгана, Коля чи принаймні Кісінджера? ‎Країнами правлять не політичні лідери, а якісь безбарвні менеджери, найняті на роботу на ‎чотири-п'ятирічний термін", - казав він.‎

Про відносини із Заходом:‎

У 2015 році Небензя заявив, що відносини Росії із Євросоюзом "стали вкриватися коростою ‎підозр і недовіри не один і не два роки тому", але також висловив сподівання на те, що з ‎часом відносини Москви із Заходом покращаться.‎

‎"У мене особисто надії пов'язані із тим, що туман розсіється, осяде і тоді дуже багато із того, за ‎що Росію намагаються «прикувати до ганебного стовпа», виглядатиме зовсім інакше", - ‎заявляв він. ‎