Путін призначив нового посла Росії в ООН. Що про нього відомо?
Російський президент Володимир Путін призначив новим постійним представником Росії у ООН Василя Небензю, який до цього був заступним міністра закордонних справ Сергія Лаврова.
До Небензі, із 2006 по 2017 роки, послом Росії у ООН був Віталій Чуркін. Він помер від серцевого нападу у лютому цього року в Нью-Йорку. Від моменту смерті Віталія Чуркіна обов'язки постійного представника у ООН виконував його заступник Володимир Сафронков.
Інформація про те, що Небензя може стати новим послом у ООН з'явилася у російських ЗМІ ще в квітні, а у травні нове призначення офіційно підтвердили у МЗС Росії.
Хто такий Василь Небензя?
Майбутній дипломат народився у 1962 році у місті Волгоград. У 1983 році він закінчив МГІМО і влаштувався у міністерство закордонних справ Росії.
Досі Небензя неодноразово працював у представництві Росії в ООН. Зокрема, з 1996 по 2000 роки він працював там старшим радником.
З 2006 по 2012 роки він працював заступником постійного представника Росії у відділі ООН й інших міжнародних організацій у Женеві. Із 2012 по 2013 роки у Женеві він - при російському МЗС директором департаменту із гуманітарного співробітництва і прав людини.
Із 2013 року він був заступником міністра закордонних справ РФ.
Що говорив Василь Небензя?
Про права людини:
У 2012 році, відповідаючи на критику щодо вироків для учасниць гурту Pussy Riot, Небензя заявив про "неприйнятний менторський тон, який дозволяють собі деякі політики і громадські діячі на Заході, які намагаються вчити демократії нас і інші країни".
Водночас він казав: "Звісно, у нас в Росії є проблеми із дотриманням прав людини, ми від цього не відмахуємося і не закриваємо на них очі. Ми можемо по-хорошому позаздрити ЄС у досягненнях у цій сфері".
Про Володимира Путіна:
Наприкінці 2014 року, у розпал конфлікту на Донбасі, дипломат заявив, що не бачить на Заході політичної фігури, рівної Володимиру Путіну. "Наш президенту серед лідерів загальносвітових рейтингів. Де в західному світі йому рівня? Не бачу ні одного", - сказав Небензя.
"Де постаті масштабу де Голля, Кеннеді, того ж Рейгана, Коля чи принаймні Кісінджера? Країнами правлять не політичні лідери, а якісь безбарвні менеджери, найняті на роботу на чотири-п'ятирічний термін", - казав він.
Про відносини із Заходом:
У 2015 році Небензя заявив, що відносини Росії із Євросоюзом "стали вкриватися коростою підозр і недовіри не один і не два роки тому", але також висловив сподівання на те, що з часом відносини Москви із Заходом покращаться.
"У мене особисто надії пов'язані із тим, що туман розсіється, осяде і тоді дуже багато із того, за що Росію намагаються «прикувати до ганебного стовпа», виглядатиме зовсім інакше", - заявляв він.