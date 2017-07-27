Один військовий дістав поранення в АТО

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Минулої доби в зоні АТО було зафіксовано 17 обстрілів, один військовий дістав поранення. Про це повідомляє штаб АТО на своїй сторінці у Facebook.

На донецькому напрямку бойовики двічі відкривали вогонь з гранатометів і стрілецької зброї в районі Авдіївки.

На маріупольському напрямку з великокаліберних кулеметів вони вели вогонь в районі Водяного та Мар'їнки.

Зі стрілецької зброї сепаратисти обстрілювали позиції сил АТО в Золотому та Станиці Луганській, що на Луганському напрямку. А з озброєння БПМ били по Новозванівці.

Штаб також повідомляє, що минулої доби військові зафіксували політ чотирьох безпілотників сепаратистів.

Актуальної інформації з іншої сторони наразі немає.