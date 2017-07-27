Парламентар Малайзії: відмова чоловіку в сексі - це наруга

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Заява члена парламенту Малайзії про те, що відмова жінки в сексі своєму чоловікові - це різновид "психологічного та емоційного насильства", спровокувала палкі дискусії у суспільстві.

Че Мухаммед Зулкіфлай Юсон з правлячої коаліції заявив, що чоловіки "страждають більше від емоційного, ніж від фізичного насильства".

"Попри те, що чоловіки фізично сильніші за жінок, часом жінки завдають сильного болю своїм чоловікам", - сказав він.

"Вони ображають своїх чоловіків та відмовляють їм у сексі. Все це різновиди психологічного та емоційного насильства", - зауважив парламентар під час дискусій про зміни до законодавства щодо домашнього насильства.

У Малайзії обговорюють внесення змін до чинних законів проти домашнього насильства.

Політики та активісти сподіваються, що нове законодавство краще захистить жертв домашнього насилля.

Більшість населення Малайзії - мусульмани. Чоловікам тут дозволено мати до чотирьох дружин, якщо це дозволяє Шаріатський суд.

У своїй промові в парламенті пан Че також зауважив, що коли дружина забороняє чоловікові одружитися із ще однією жінкою, це також може розглядатися як насильство.

Багато користувачів соцмереж у відповідь розкритикували "примітивний менталітет" парламентаря.