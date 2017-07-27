Центр Києва перекрили через заходи до річниці хрещення Київської Русі

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У четвер, 27 липня, у центральній частині Києва на низці вулиць обмежать рух усіх видів транспорту через проведення заходів до річниці хрещення Київської Русі-України. Про це повідомили у прес-службі КМДА.

За повідомленням, обмеження діятиме з 11:00 до 16:30 на

- вул. Трьохсвятительській (на ділянці від Михайлівської до Європейської площі);

- Володимирському узвозі (від Поштової до Європейської площі);

- Парковій дорозі (від Алей Героїв Крут до вул. М. Грушевського);

- вул. М. Грушевського (від вул. Шовковичної до Європейської площі);

- вул. Хрещатик (від вул. Б. Хмельницького до Європейської площі). При цьому рух Хрещатиком від вул. Михайлівської в напрямку Бессарабської площі відкритий.

На час обмеження руху змінили і роботу маршрутів пасажирського транспорту, додали в КМДА.

Масові заходи з нагоди річниці хрещення Київської Русі 27 та 28 липня анонсували Українські православні церкви Київського та Московського патріархатів.