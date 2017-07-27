У центрі Дніпра вибухнув автомобіль

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Близько 10 години ранку в четвер на проспекті Поля в Дніпрі вибухнув автомобіль. Про це повідомила Нацполіція Дніпропетровської області на сторінці у Facebook.

За кермом автівки перебувала 27-річна жінка. Вона сама змогла вибратися з автівки, повідомила в ефірі телеканалу "112 Україна" Ольга Кузнєцова, заступник начальника відділу комунікацій Нацполіції Дніпропетровщини.

За її словами, постраждалу ушпиталили. У неї закрита черепно-мозкова травма, осколок у лівій стопі та рвана рана підборіддя. Загрози життю жінки немає, повідомила пані Кузнєцова.

Вибух стався на виїзді із двору на проспект.

Ольга Кузнєцова заявила, що ніхто із перехожих від вибуху не постраждав.

Що стало причиною вибуху, наразі невідомо. На місці працюють вибухотехніки.