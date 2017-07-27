Мадонна заявила про шкоду від "втручання у приватність"

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Мадонна та її усиновлені доньки-близнючки зазнали шкоди від Associated Newspapers через "серйозне втручання в приватне життя".

Співачка удочерила чотирирічних близнючок Стеллу та Естер у лютому.

Тоді вона попросила ЗМІ "поважати приватність у цей перехідний період".

Мадонна подала позов до Високого суду Лондона через статтю у MailOnline, яка спричинила їй "значні особисті переживання", сказала адвокат співачки.

У статті оприлюднили імена дівчат, їхню расу та вік, а також інформацію про те, що вони жили у сиротинці в Малаві та що саме їх вирішила вдочерити Мадонна.

"Видання MailOnline опублікувало цю інформацію у той час, як міг би оцінити журналіст, Мадонна не могла захистити дівчаток від шкоди", - сказала адвокат Дженні Афія, звертаючись до судді.

"Їхні дії, на думку Мадонни, могли зашкодити цілісності та результату процесу всиновлення, що мало доленосне значення як для дівчат, так і для Мадонни та її родини", - сказала адвокат.

За її словами, Мадонна планує пожертвувати кошти за відшкодовану шкоду Інституту дитячої хірургії Мерсі Джеймса у Малаві.

"Вона задоволена, що у цій ситуації може бути хоча б якась користь", - сказала пані Афія.