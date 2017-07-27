Київгаз назвав ймовірні причини вибуху в київській багатоповерхівці

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Вибух у будинку по вулиці Бурмистенка, 12 у Києві міг спричинити сторонній газовий балон, вибухівка, або спроба мешканки вчинити самогубство. Про це повідомила прес-служба підприємства "Київгаз".

"Найбільш вірогідною є одна з наступних версій: предметом вибуху міг стати сторонній газовий балон або вибухівка; мешканка квартири могла вчинити самогубство", - йдеться в повідомленні.

Після огляду газового обладнання у квартирі представники компанії встановили, що газова плита не могла бути джерелом вибуху або витоку газу.

"Важливо розуміти, що вибухонебезпечну суміш утворює концентрація природного газу на рівні від 5 до 15 відсотків за обсягом в суміші з повітрям", - йдеться в повідомленні.

Щоб створити вибухонебезпечну концентрацію у квартирі необхідно мінімум 4 години наповнювати приміщення газом, використовуючи для цього всі газові конфорки та духовку, розповіли в компанії,

У "Київгазі" зазначили, що у квартирі, яка стала епіцентром події, були дерев'яні вікна, які не здатні забезпечити повну герметичність, що майже унеможливлює вірогідність вибуху.

26 липня у Києві у 9-поверхівці стався вибух, внаслідок чого загинула людина.