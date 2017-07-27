Біля Водяного загинув військовий - штаб АТО

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Внаслідок обстрілу українських позицій з боку бойовиків у районі Водяного загинув військовослужбовець Збройних сил України. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

"Сьогодні, 27 липня, близько 08.00 внаслідок ворожого обстрілу українських позицій в районі н.п. Водяне (ОТУ «Маріуполь») загинув військовослужбовець ЗС України. Український захисник отримав поранення несумісне з життям", - йдеться у повідомленні.

За минулу добу бойовики 17 разів порушили режим перемир'я в зоні проведення АТО, один український військовий отримав