Прибічники Саакашвілі протестували в центрі Києва
Прибічники Міхеіла Саакашвілі протестували у центрі Києва проти припинення його українського громадянства.
Мітинг розпочався на Майдані Незалежності. За даними ЗМІ, в ньому брали участь від кількох десятків до сотні людей. Вони виступали перед відкритим мікрофоном.
Адвокат Павло Богомазов, зокрема, заявив, що юристи хочуть оскаржити рішення про припинення громадянства Міхеіла Саакашвілі в суді.
Потім учасники акції пішли до Адміністрації президента на вулиці Банковій.
Як повідомляє "Інтерфакс", протестувальники хотіли побачити документи, на підставі яких пана Саакашвілі позбавили громадянства.
Банкова в четвер була перекрита, і поліція не пустила людей до адміністрації.
За даними ЗМІ, біля огорож сталася штовханина.
Але згодом ініціативну групу із близько 10 людей впустили в Адміністрацію для зустрічі з її представником.
Раніше в АП підтвердили, що президент підписав указ про припинення громадянства Саакашвілі.
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