Прибічники Саакашвілі протестували в центрі Києва

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Прибічники Міхеіла Саакашвілі протестували у центрі Києва проти припинення його українського громадянства.

Мітинг розпочався на Майдані Незалежності. За даними ЗМІ, в ньому брали участь від кількох десятків до сотні людей. Вони виступали перед відкритим мікрофоном.

Адвокат Павло Богомазов, зокрема, заявив, що юристи хочуть оскаржити рішення про припинення громадянства Міхеіла Саакашвілі в суді.

Потім учасники акції пішли до Адміністрації президента на вулиці Банковій.

Як повідомляє "Інтерфакс", протестувальники хотіли побачити документи, на підставі яких пана Саакашвілі позбавили громадянства.

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Банкова в четвер була перекрита, і поліція не пустила людей до адміністрації.

За даними ЗМІ, біля огорож сталася штовханина.

Але згодом ініціативну групу із близько 10 людей впустили в Адміністрацію для зустрічі з її представником.

Раніше в АП підтвердили, що президент підписав указ про припинення громадянства Саакашвілі.

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