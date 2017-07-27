Чи треба пропивати курс антибіотиків до кінця?

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Британські науковці поставили під сумнів одну із догм лікарської практики: про те, що курс антибіотиків треба пропивати до кінця.

Натомість терапевти не настільки категоричні і поки пропонують людям не міняти звичок за результатами одного дослідження, а приймати рішення, порадившись із лікарем.

Нове дослідження опубліковане в медичному виданні British Medical Journal (BMJ). Його уклали 10 провідних британських фахівців із антибіотиків.

За словами науковців, немає доказів того, що раннє припинення прийому препарату сприяє стійкості мікробів до антибіотиків.

"Історично так склалося, що вважалося небезпечним достроково переривати курс антибіотиків, а про ризик передозування турбувалися менше", - пояснює автор дослідження, професор Медичної школи Брайтона і Сассекса Мартін Льюеллін.

Короткі курси прийому цих препаратів - тривалістю три-п'ять днів - можуть давати цілком ефективний результат, кажуть науковці.

Утім, Льюеллін застерігає: є хвороби, за яких необхідний тривалий курс, зокрема туберкульоз і СНІД.

Автори дослідження радять лікарям ретельніше та індивідуально підходити до призначення антибіотиків пацієнтам, детально розбираючи кожен конкретний випадок.

За даними науковців, лікарні вже почали переглядати щоденну потребу пацієнтів у препаратах, і скорочені курси прийому антибіотиків поступово дедалі популярнішими.

При цьому дослідники підкреслюють, що всі ці дані потребують додаткових перевірок і досліджень.

Поки нічого не змінилося

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Британські терапевти кажуть, що поки медична практика не змінилася: як і раніше, пацієнтам рекомендують завершувати розпочатий курс.

За словами Хелен Стокс-Лемпард, професора Королівського коледжу лікарів загальної практики, за всієї важливості нових висновків не варто говорити про серйозні зміни в медичній практиці на підставі лише одного дослідження.

"Ми стурбовані поведінкою пацієнтів, які перестають приймати ліки посеред курсу лікування, бо почуваються краще. Зникнення симптомів не завжди означає, що інфекція повністю знищена", - каже вона.

За словами представника Королівського фармацевтичного співтовариства Кірена Хенда, висновки експертів можуть ініціювати наукову дискусію в Британії щодо тривалості курсу антибіотиків.

"Ідеальним сценарієм на майбутнє було би приписування певної тривалості лікування залежно від конкретної інфекції, коли кожна доза виписана на основі клінічних тестів", - каже Хенд.

Медична організація Public Health England також радить пацієнтам дотримуватися порад лікарів.

"Приймайте достатні дози"

Про небезпеку дострокового переривання курсу прийому антибіотиків 70 років тому попереджав британський бактеріолог Александр Флемінг, який відкрив перший антибіотик пеніцилін.

Він казав, що пацієнти, які приймають знижені дози ліків, можуть стати переносниками небезпечних інфекцій.

"Якщо ви приймаєте пеніцилін, то приймайте достатні дози", - сказав Флемінг у своїй Нобелівській промові у 1945 році.

На сьогодні 193 країни-члена ООН підписали декларацію, в якій зобов'язалися позбавити світ від супербактерій - стійких до ліків хвороботворних організмів.