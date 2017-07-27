Половина українців хоче дострокових виборів Ради - опитування
48% опитаних фондом "Демократичні ініціативи" і центром Разумкова підтримують ідею проведення дострокових виборів до Верховної Ради.
При цьому 35,4% - проти дострокових виборів найближчим часом. Найбільше ідею перевиборів підтримують на сході України, найменше - на заході, свідчать результати опитування.
Водночас майже 65% опитаних готові взяти участь у достроковому голосуванні, якщо воно відбудеться найближчим часом. 23% заявили, що не взяли б у них участь.
Опитування проводилося з 9 во 13 червня 2017 року у всіх регіонах, крім Криму і непідконтрольних українській владі територіях Донецької і Луганської областей. Загалом у опитуванні взяли участь 2018 респондентів.
Партії і їхні "демократичні стандарти"
За даними опитування "Демініціатив", найбільшою популярністю серед громадян наразі користується партія "Батьківщина" - серед тих, хто узяв би участь у виборах, за неї б проголосували 11,2%.
На другому місці у рейтингу - Блок Петра Порошенка "Солідарність" із 9,3% серед тих, хто пішов би на дільниці. Далі йдуть "Опозиційний блок" із 8,4% і "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка із 8,3%.
Як свідчить опитування, п'ятивідсотковий бар'єр до Ради також подолали б партія "За життя" Вадима Рабіновича (7,7%), Радикальна партія Олега Ляшка (7,3%) і "Самопоміч" (5,8%).
Водночас за даними опитування, проведеного групою "Рейтинг" у травні цього року, розподіл підтримки серед українських партій дещо інший: серед тих, хто пішов би на вибори, 13,9% проголосували б за "Батьківщину", 10,4% - за "Опозиційний блок", 10,2% - за БПП "Солідарність", 9,5% - за Радикальну партію Ляшка, 9,2% - за партію "За життя".
За даними опитування "Рейтингу", п'ятивідсотковий бар'єр, окрім "Громадянської позиції" і "Самопомочі", пройшла б також партія "Свобода".
При цьому опитування "Демініціатив" також свідчить, що три чверті громадян вважають, що діяльність українських партій не відповідає демократичним стандартам.
Зокрема, українці вважають, що партії відстоюють інтереси лише своїх лідерів і фінансових спонсорів (45%), не мають реального зв'язку з громадянами (36,5%) та не дотримуються задекларованих цілей і обіцянок (35%).