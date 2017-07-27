Половина українців хоче дострокових виборів Ради - опитування

Копирайт изображения UNIAN Image caption Майже 65% опитаних "Демініціативами" пішли б на вибори, якби вони відбулися найближчим часом

48% опитаних фондом "Демократичні ініціативи" і центром Разумкова підтримують ідею ‎проведення дострокових виборів до Верховної Ради.‎

При цьому 35,4% - проти дострокових виборів найближчим часом. Найбільше ідею перевиборів ‎підтримують на сході України, найменше - на заході, свідчать результати опитування.‎

Водночас майже 65% опитаних готові взяти участь у достроковому голосуванні, якщо воно ‎відбудеться найближчим часом. 23% заявили, що не взяли б у них участь.‎

Опитування проводилося з 9 во 13 червня 2017 року у всіх регіонах, крім Криму і ‎непідконтрольних українській владі територіях Донецької і Луганської областей. Загалом у ‎опитуванні взяли участь 2018 респондентів.‎

Партії і їхні "демократичні стандарти"

За даними опитування "Демініціатив", найбільшою популярністю серед громадян наразі ‎користується партія "Батьківщина" - серед тих, хто узяв би участь у виборах, за неї б ‎проголосували 11,2%.‎

На другому місці у рейтингу - Блок Петра Порошенка "Солідарність" із 9,3% серед тих, хто ‎пішов би на дільниці. Далі йдуть ‎‎"Опозиційний блок" із 8,4% і "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка із 8,3%.‎

Як свідчить опитування, п'ятивідсотковий бар'єр до Ради також подолали б партія "За життя" Вадима Рабіновича ‎‎(7,7%), Радикальна партія Олега Ляшка (7,3%) і "Самопоміч" (5,8%).‎

Водночас за даними опитування, проведеного групою "Рейтинг" у травні цього року, розподіл ‎підтримки серед українських партій дещо інший: серед тих, хто пішов би на вибори, 13,9% ‎проголосували б за "Батьківщину", 10,4% - за "Опозиційний блок", 10,2% - за БПП ‎‎"Солідарність", 9,5% - за Радикальну партію Ляшка, 9,2% - за партію "За життя".

За даними ‎опитування "Рейтингу", п'ятивідсотковий бар'єр, окрім "Громадянської позиції" і "Самопомочі", ‎пройшла б також партія "Свобода".‎

При цьому опитування "Демініціатив" також свідчить, що три чверті громадян вважають, що ‎діяльність українських партій не відповідає демократичним стандартам.‎

Зокрема, українці вважають, що партії відстоюють інтереси лише своїх лідерів і фінансових ‎спонсорів (45%), не мають реального зв'язку з громадянами (36,5%) та не дотримуються ‎задекларованих цілей і обіцянок (35%).‎