Копирайт изображения Getty Images Image caption Скарамуччі заявив, що його твіти не слід інтерпретувати як погрози у бік Прібеса - скоріше, як попередження, усім, хто зливає інформацію з адміністрації президента

Новий голова із питань комунікацій у команді президента США Дональда Трампа Ентоні ‎Скарамуччі заявив, що знає, хто стоїть за витоками інформації з Білого дому.‎

У своєму Twitter пан Скарамуччі вказав на керівника штабу Райнса Прібеса. Щоправда, цей ‎твіт він невдовзі видалив.‎

‎"У світлі витоку інформації про мої фінансову звітність, що є злочином. Я зв'язуватимуся з ‎ФБР і мін'юстом", - написав він, тегнувши у цьому ж повідомленні Twitter-профіль Райнса ‎Прібеса. ‎

‎"Якщо Райнс хоче роз'яснити, що це не він зливає інформацію, хай зробить це, - сказав ‎Скарамуччі пізніше у телефонному інтерв'ю телеканалу CNN. - Йому доведеться пояснити ‎свої дії".‎

Фінансова звітність пана Скарамуччі опинилася у пресі у ніч проти четверга. Тоді ж публічно ‎розкрилася напруга, що існує між двома головними радниками Дональда Трампа.‎

За повідомленнями, пан Прібес був проти призначенням Скарамуччі керівником із питань ‎комунікацій у команді президента Трампа. Також після призначення Скарамуччі із посади ‎прес-секретаря Білого дому пішов Шон Спенсер.

Раніше президент Дональд Трампа заявляв, що зливи у пресу внутрішньої інформації із Білого дому слід розглядати як загрозу національній безпеці.‎