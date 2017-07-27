Скарамуччі каже, що знає, хто зливає інформацію з Білого дому
Новий голова із питань комунікацій у команді президента США Дональда Трампа Ентоні Скарамуччі заявив, що знає, хто стоїть за витоками інформації з Білого дому.
У своєму Twitter пан Скарамуччі вказав на керівника штабу Райнса Прібеса. Щоправда, цей твіт він невдовзі видалив.
"У світлі витоку інформації про мої фінансову звітність, що є злочином. Я зв'язуватимуся з ФБР і мін'юстом", - написав він, тегнувши у цьому ж повідомленні Twitter-профіль Райнса Прібеса.
"Якщо Райнс хоче роз'яснити, що це не він зливає інформацію, хай зробить це, - сказав Скарамуччі пізніше у телефонному інтерв'ю телеканалу CNN. - Йому доведеться пояснити свої дії".
Фінансова звітність пана Скарамуччі опинилася у пресі у ніч проти четверга. Тоді ж публічно розкрилася напруга, що існує між двома головними радниками Дональда Трампа.
За повідомленнями, пан Прібес був проти призначенням Скарамуччі керівником із питань комунікацій у команді президента Трампа. Також після призначення Скарамуччі із посади прес-секретаря Білого дому пішов Шон Спенсер.
Раніше президент Дональд Трампа заявляв, що зливи у пресу внутрішньої інформації із Білого дому слід розглядати як загрозу національній безпеці.