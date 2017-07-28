Доба в АТО: один військовий загинув, п'ятеро поранені

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Минулої доби бойовики 22 рази порушили перемир'я в зоні АТО, внаслідок обстрілів один військовослужбовець ЗСУ загинув, ще п'ятеро зазнали поранень. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

З 18 години 27 липня і до опівночі бойовики стріляли вздовж усієї лінії розмежування.

На луганському напрямку зі стрілецької зброї і гранатометів бойовики стріляли по позиціях ЗСУ у Кримському, Новозванівці, Новотошківському. У районі Попасної застосовували міномети калібру 120 та 82 мм, а Троїцьке обстрілювали з озброєння БМП.

На маріупольському напрямку стріляли в районі Павлополя, Водяного, Талаківки.

Близько 20 години вечора півтори години з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів обстрілювали українські укріплення неподалік Авдіївки, що на донецькому напрямку.

Своєю чергою сили АТО 12 разів відкривали вогонь у відповідь.

Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.