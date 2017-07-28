Матері Клиха і Агєєва звернулися до російської та української влади

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Матері росіянина Віктора Агєєва та українця Станіслава Клиха записали спільне відеозвернення, у якому попросили владу Росії та України звільнити їхніх синів. Відео опублікувала російська "Новая газета".

"Я хочу щоб ви, Володимире Володимировичу Путін, і наша українська влада, Петро Олексійовичу Порошенко, вирішили це питання. Мені здається, у ваших силах це зробити - наших дітей повернути додому, помилувати їх і припинити війну", - звернулася Тамара Клих.

"Ось це горе, воно зараз об'єднує наші материнські серця. І ми разом! Ми звертаємося до вас ще раз: почуйте нас, будь ласка, допоможіть в нашому горі і допоможіть всім народам Росії та України зрозуміти один одного і бути знову разом!" - додала Світлана Агєєва.

Image caption Світлана Агєєва

Матір Станіслава Клиха також розповіла, що вже більше року не бачила свого сина і не знає про його долю в ув'язненні.

Російський суд засудив українця Станіслава Клиха до 20 років ув'язнення за звинуваченням в участі у Чеченській війні. Його затримали під час візиту до РФ влітку 2014 року.

Чоловік всі звинувачення проти себе заперечує та заявляє про катування у російській в'язниці.

Росіянин Віктор Агєєв був затриманий на Донбасі українськими військовими наприкінці червня 2017 року. Українська влада звинувачує його у тероризмі.

У першому після затримання інтерв'ю Віктор Агєєв розповів, що його відправили на схід України після підписання контракту на службу в Збройних силах Росії у березні 2017 року.

У міністерстві оборони Росії заперечують, що він - чинний російський військовий.

У відомстві заявили, що в травні 2016 року Агєєва звільнили в запас, а на контрактну службу він не вступав.