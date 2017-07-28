У Барселоні в аварії потяга постраждало 48 людей
- 28 липня 2017
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Щонайменше 48 людей травмовані, пятеро з них - серйозно, внаслідок зіткнення поїзда з буфером платформи на вокзалі іспанського міста Барселона, повідомили чиновники.
Інцидент стався у ранковий час на станції "Франкія" у центрі міста.
На фото, опублікованих у соцмережах, видно, що поїзд врізався у буфер, у нього зім'ятий перед, навколо лежать уламки корпусу.
За повідомленням, поїзд не загальмував, коли під'їжджав до платформи та в'їхав у її буфер.
Щонайменше 18 осіб відправили до лікарні, повідомили у невідкладній допомозі Барселони.