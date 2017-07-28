В Узбекистані арештували доньку екс-президента Карімова

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Генпрокуратура Узбекистану висунула звинувачення старшій доньці колишнього президента країни Гульнарі Карімовій за кількома статтями кримінального кодексу. Про це йдеться у повідомленні прокуратури.

"Г.Карімовій висунули звинувачення за низкою статей Кримінального кодексу (168, 178, 182, 189, 228 і 243)", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті узбецької Генпрокуратури.

"Щодо неї обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту", - наголошується в повідомленні.

У Генпрокуратурі додали, що звинувачення пані Карімовій висунули на підставі свідчень членів організованої злочинної групи, свідків, потерпілих, матеріалів перевірок підконтрольних організованій групі 14 фірм і 16 офшорних компаній, доказів і висновків експертиз.

За твердженням слідства, Гульнара Карімова входила до злочинної групи, яка приховала закордоном майже 1,4 млрд доларів, 63,5 млн євро, понад 27 млн фунтів стерлінгів і 18,5 млн швейцарських франків.

Зокрема, гроші та майно злочинної групи знаходяться у Британії, Франції, Німеччині, Швейцарії, Росії та Латвії. Узбекистан звернувся до влади цих країн із запитом про арешт активів, додали у відомстві.

В Генпрокуратурі також нагадали про вирок пані Карімовій у 2015 році. Тоді їй далі п'ять років обмеження волі за звинуваченням в розкраданні, вимаганні та ухилянні від сплати податків.

Донька покійного президента Узбекистану Іслама Карімова, Гульнара колись була впливовою постаттю в країні. Але зникла з поля зору громадськості 2014 року на фоні чвар у сім'ї.

Ім'я пані Карімової, сфера діяльності якої варіювалася від бізнесу й політики до моди і поп-музики, також було пов'язане з корупційними звинуваченнями.

Її син, який живе в Лондоні, стверджує, що за ізоляцію його матері відповідальна потужна служба безпеки - СНБ.