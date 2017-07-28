Прем'єр Пакистану Наваз Шаріф подав у відставку

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Наваз Шаріф подав у відставку з посади прем'єр-міністра Пакистану після того, як Верховний суд країни відсторонив його від влади.

Рішення винесли одноголосно п'ятеро суддів. Суд виніс ухвалу на основі результатів розслідування щодо "панамського досьє" у 2015 році, коли підтвердилася причетність дітей пана Шаріфа до офшорних компаній.

Наваз Шаріф послідовно заперечує будь-які порушення закону.

"За рішенням суду Наваз Шаріф відмовився від виконання своїх обов'язків прем'єр-міністра", - йдеться у заяві прес-служби Шаріфа.

Під час розгляду цієї справи суд був переповнений. Також у п'ятницю на вулиці Ісламабаду, столиці Пакистану, вивели десятки тисяч військових та поліції.

Що далі?

Поки достеменно незрозуміло, хто замінить Наваза Шаріфа на посту прем'єр-міністра. Сильним кандидатом на цю посаду називають його брата, Шехбаз, який керує провінціє Панджаб.

Керівна партія Пакистанська мусульманська ліга - Наваз (PML-N) дозволить спікерові Національної асамблеї обрати тимчасового прем'єр-міністра, який керуватиме країною до парламентських виборів у 2018 році.

Очікується, що PML-N, у якої є найбільше місць у парламенті, пізніше у п'ятницю оприлюднить офіційну заяву.

Висунути своїх кандидатів на посаду прем'єра зможуть також і опозиційні партії Пакистану.

Копирайт изображения Reuters Image caption Прихильники опозиції привітали рішеня суду

У п'ятницю суд також усунув з посади міністра фінансів Пакистану Мухаммеда Ісхака Дара, який вважався одним з найвпливовіших чиновників в уряді Шаріфа.

Крім того, суд попросив Національне антикорупційне бюро Пакистану провести нове розслідування корупційних звинувачень проти Наваза Шаріфа.

За даними "Панамського досьє", на дочку і двох синів Наваза Шаріфа були оформлені офшорні компанії, через які нібито проводилися гроші для покупки розкішної нерухомості в Лондоні. Суд розглядав саме цей епізод.

Сам Шаріф відкидав усі звинувачення, назвавши витік інформації справою рук людей, налаштованих проти нього і його сім'ї "з політичних міркувань".

Верховний суд вже намагався усунути прем'єра від влади у квітні, проте тоді судді визнали, що докази причетності прем'єр-міністра до корупції недостатні для його відсторонення.

Наваз Шаріф вступив на посаду прем'єр-міністра Пакистану в червні 2013 року. Раніше він займав цю посаду в 1990-1993 роках і в 1997-1999 роках.