Росія ввела санкції щодо США

Копирайт изображения Getty Images Image caption Посольство США в Росії повинно скоротити свій штат

Російське міністерство закордонних справ заборонило американським дипломатам користуватися дачею в Срібному бору і складом в Москві, а також запропонувало скоротити кількість персоналу в американських дипломатичних і консульських установах в Росії.

Відповідна заява опублікована на сайті МЗС Росії.

Очікувалося, що Москва може піти на подібний крок у разі, якщо США затвердять нові санкції проти Росії.

Фактично ж російська сторона ввела власні обмежувальні заходи, не чекаючи затвердження американських санкцій: їх схвалив конгрес, але ще не підписав президент США.

Передчасна відповідь

Москва запропонувала США до 1 вересня привести кількість дипломатичних і технічних співробітників в посольстві США в Москві, генконсульствах в Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та Владивостоці у відповідність з кількістю співробітників російських дипломатичних місій в США - тобто скоротити до 455 осіб.

"У разі нових односторонніх дій американської влади щодо скорочення чисельності наших дипломатів в США буде дзеркальна відповідь", - заявили в МЗС.

Російське міністерство також повідомило, що "російська сторона припиняє з 1 серпня використання посольством США в Росії усіх складських приміщень на Дорожній вулиці в Москві і дачі в Срібному бору".

Своє рішення МЗС мотивував тим, що "у відомих колах США закріпилися русофобія і курс на відкриту конфронтацію з нашою країною".

Рішення про обмеження кількості американських дипломатів і вилучення власності ухвалили після згоди сенату США посилити санкції проти Росії.

"Ухвалення нового закону про санкції очевидно показало, що відносини з Росією стали заручником внутрішньополітичної боротьби у самих США", - заявили в міністерстві закордонних справ РФ.

Раніше Верхня палата конгресу США переважною більшістю прийняла закон, що вводить нові санкції проти Росії, Ірану і КНДР, незважаючи на заперечення з боку Білого дому.