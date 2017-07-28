У Росії підтвердили, що бойовики утримують журналіста Асєєва

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прихильники самопроголошеної "ДНР"

Журналіст Станіслав Асєєв знаходиться на території самопроголошеної "ДНР", де проти нього порушили кримінальну справу. Про це повідомив секретар Союзу журналістів Росії Тимур Шафір у листі до голови Національної спілки журналістів України Сергія Томіленка.

"Журналіста Станіслава Асєєва арештовано та проти нього порушена карна справа, яка контролюється "Генеральною прокуратурою ДНР". Після завершення останньої зустрічі під егідою ОБСЄ (19-20 червня), на якій прийняли спільну заяву щодо долі журналіста Асєєва С.В., ми використали всі можливості, які у нас є, для з'ясування ситуації щодо його місцезнаходження", - йдеться у листі.

Крім того, повідомляється про те, що "Асєєва звинувачують у здійсненні злочинів, передбачених "Карним Кодексом ДНР", а хід слідства контролює "Генеральна прокуратура ДНР".

У НСЖУ також зазначили, що 20 червня голови журналістських спілок України та Росії зробили спільну заяву із закликом якнайшвидше з'ясувати долю українського журналіста Асєєва, який зник у Донецьку у червні. Документ підписали під час конференції ОБСЄ у Відні.

Станіслав Асєєв тривалий час працював у Донецьку під псевдонімом, однак 2 червня цього року перестав виходити на зв'язок. Його друзі припускають, що його могли затримати представники "ДНР".

Раніше бойовики стверджували, що не мають інформації про зникнення журналіста.