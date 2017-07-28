У Німеччині відкликають 22 тисячі Porsche

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Міністр транспорту Німеччини оголосив, що відкликають 22 тисячі автомобілів Porsche через встановлене на них нелегальне програмне забезпечення для контролю викидів.

За словами урядовця, видатки за відкликання 3-літрових авто Cayenne понесе сам виробник машин.

Про відкликання авто оголосили незабаром після того, як Volkswagen, концерн до складу якого входить і Porsche, заявив, що переобладнає ще мільйон своїх дизельних авто у Німеччині.

У 2015 році компанія Volkswagen визнала, що її дизельні машини були обладнані прибором для підробки тестування викидів.

Таємний режим

Перші звинувачення на адресу Porsche з'явилися минулого місяця у журналі Der Spiegel.

Журналісти посилалися на джерело, яке твердило, що у Porsche Cayenne є спеціальний "режим розігрівання", справжня мета існування якого - допомогти автомобілю задовольнити законодавчі вимоги щодо викидів. Якщо ж машина виїжджає на складнішу ділянку дороги, цей режим вимикається і викиди зростають.

"Немає пояснення того, чому це обладнання виявилося на автомобілях", - заявив міністр транспорту Німеччини Александр Добріндт у четвер.

Він також висловив сподівання, що Porsche має достатньо ресурсів, щоби змінити обладнання відповідно до вимог закону.

Тим часом Volkswagen пропонує переобладнати 4 млн автомобілів, що дозволить суттєво зменшити їхні викиди.

Минулого тижня підрозділ цього концерну Audi заявив, що безкоштовно покращить програмне забезпечення на 850 тис дизельних авто в Європі.