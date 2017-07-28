У Німеччині відкликають 22 тисячі Porsche
Міністр транспорту Німеччини оголосив, що відкликають 22 тисячі автомобілів Porsche через встановлене на них нелегальне програмне забезпечення для контролю викидів.
За словами урядовця, видатки за відкликання 3-літрових авто Cayenne понесе сам виробник машин.
Про відкликання авто оголосили незабаром після того, як Volkswagen, концерн до складу якого входить і Porsche, заявив, що переобладнає ще мільйон своїх дизельних авто у Німеччині.
У 2015 році компанія Volkswagen визнала, що її дизельні машини були обладнані прибором для підробки тестування викидів.
Таємний режим
Перші звинувачення на адресу Porsche з'явилися минулого місяця у журналі Der Spiegel.
Журналісти посилалися на джерело, яке твердило, що у Porsche Cayenne є спеціальний "режим розігрівання", справжня мета існування якого - допомогти автомобілю задовольнити законодавчі вимоги щодо викидів. Якщо ж машина виїжджає на складнішу ділянку дороги, цей режим вимикається і викиди зростають.
"Немає пояснення того, чому це обладнання виявилося на автомобілях", - заявив міністр транспорту Німеччини Александр Добріндт у четвер.
Він також висловив сподівання, що Porsche має достатньо ресурсів, щоби змінити обладнання відповідно до вимог закону.
Тим часом Volkswagen пропонує переобладнати 4 млн автомобілів, що дозволить суттєво зменшити їхні викиди.
Минулого тижня підрозділ цього концерну Audi заявив, що безкоштовно покращить програмне забезпечення на 850 тис дизельних авто в Європі.