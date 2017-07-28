Суд арештував майно екс-міністра Клименка на 6 млрд грн

  • 28 липня 2017
Копирайт изображения Укрінформ
Image caption Олександр Клименко

У рамках розслідування проти екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка заарештоване його майно та майно афілійованих з ним компаній на 6 млрд грн. Про це написав у Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

Він також розповів про загальний хід розслідування "справи злочинної організації" колишнього міністра: "За проміжними результатами підозру оголошено 46 особам, серед яких керівники регіональних податкових, а також сам екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко".

"Під вартою залишається 9 осіб, ще 18 осіб перебувають під заставою на загальну суму 59 млн грн", - відзначив Юрій Луценко.

Він додав, що окрім майна Олександра Клименка було також заарештоване майно інших підозрюваних - на суму в 900 млн грн.

21 квітня головна військова прокуратура ГПУ завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-міністра Олександра Клименка у вчиненні кримінальних правопорушень, зокрема, створенні злочинної організації, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем.

У 2014 Генпрокуратура оголосила йому підозру у тому, що екс-чиновник заволодів державним майном в особливо великих розмірах.

Того ж року тодішній голова СБУ Валентин Наливайченко заявляв, що пан Клименко причетний до фінансування сепаратистів на Донбасі.

Сам Олександр Клименко всі звинувачення проти себе відкидає. Наразі він перебуває за межами України.

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