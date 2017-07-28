У Британії розбили нову Ferrari вартістю 200 тис. фунтів

Копирайт изображения PA Image caption Залишки Ferrari. Водій вцілів

Ferrari 430 Scuderia за 200 тис. фунтів (більше 6,6 млн грн) вилетіла з дороги та повністю згоріла у Південному Йоркширі, Велика Британія.

У власника машини при цьому - лише синці і невеликі порізи. Він придбав Ferrari усього за годину до цієї аварії.

За даними поліції, водій втратив керування на автостраді, після чого машина вилетіла з дороги та згоріла.

Правоохоронці кажуть, що автівка "злетіла у повітря" на мокрій дорозі.

Копирайт изображения South Yorkshire Police/Twitter Image caption Від машини мало що лишилося

Вона пронеслась ще 50 метрів по полю, після чого перетворилася на вогняну кулю, яку загасили пожежники.

У повідомленні поліції Південного Йоркширу йдеться: "Офіцери спитали водія, яка машина у нього "була", на що він відповів, що "це була Ferrari".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ferrari 430 Scuderia

Британська поліція закликає водіїв бути обережними на дорогах.

"За останні тижні сталося кілька зіткнень через те, що водії не змінювали манеру їзди відповідно до доріг та погодних умов", - відзначають правоохоронці.