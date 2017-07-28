У США чоловік вбив дружину на круїзному лайнері за глузування

Image caption Інцидент стався на круїзному лайнері "Emerald Princess" ("Смарагдова принцеса")

Чоловіку в американському штаті Аляска висунули звинувачення у вбивстві дружини на круїзному теплоході. Сам він стверджує, що вчинив злочин через те, що жінка постійно глузувала з нього.

Тіло 39-річної Крісті Манзанарес зі смертельними пораненнями голови виявили в каюті лайнера.

Згідно з матеріалами суду, чоловік убитої - Кеннет Манзанарес - був затриманий після того, як співробітники служби безпеки теплохода побачили кров на його руках та одязі.

Свідок, що заходив в каюту подружжя, розповів, що бачив, як Кеннет Манзанарес тягнув тіло своєї дружини до балкона.

Коли він запитав Манзанареса, що сталося, той відповів: "Вона не переставала насміхатися наді мною".

Інший свідок говорить, що бачив чоловіка, який йшов по коридору в закривавлених джинсах і бурмотів: "Це погано, це погано".

Пасажири також розповідають, що чули жіночі крики, які доносилися з каюти.

Після виявлення тіла лайнер здійснив вимушену зупинку в місті Джуно на Алясці.

Під час обшуку, проведеного агентами ФБР, підозрюваний сказав: "Моє життя скінчилося".

Захист обвинувачуваного поки що не коментував те, що трапилося.

"Віддана і любляча мати"

Інцидент стався у вівторок ввечері на теплоході "Emerald Princess" ( "Смарагдова принцеса"), що належить компанії Princess Cruises.

Судно вийшло минулої неділі з Сіетла у тижневий круїз, на борту було близько 3,4 тис. пасажирів.

Керівництво компанії Summit Sotheby's International Realty, в якій працювала Крісті Манзанарес, охарактеризувало її як "віддану і люблячу матір, що планувала свій робочий графік так, щоб якомога більше часу проводити з дітьми".

Справу розслідує ФБР, оскільки вбивство сталося у територіальних водах США.

Слухання по справі почнуться 10 серпня.