У Києві пройшов Хресний хід Київського патріархату

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У центрі Києва пройшов хресний хід, організований Українською православною церквою Київського патріархату з нагоди хрещення Русі.

Участь у ньому взяли віряни з різних регіонів, священики, зокрема військові капелани, та учасники АТО.

Вони пройшли Володимирською вулицею, на якій поліція тимчасово перекрила рух, через Михайлівську площу до пам'ятника князу Володимиру.

Учасники ходи тримали ікони та синьо-жовті прапори.

Біля пам'ятника князу Володимиру предстоятель УПЦ (КП) Філарет провів урочистий молебень.

Після цього учасникам обіцяють козацький куліш на території Михайлівського монастиря.

Влада розгорнула в центрі Києва кілька тисяч поліцейських і військових. Інформації про порушення порядку поки не надходило.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Перед Хресним ходом у Володимирському соборі відслужили літургію

Напередодні в столиці пройшов хресний хід УПЦ Московського патріархату. Детальніше про нього можна прочитати тут: