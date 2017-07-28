Принц Вільям в останню робочу зміну допоміг пораненій

Копирайт изображения Reuters Image caption Герцог Кембриджський звільняється з роботи пілота швидкої, щоби виконувати більше обов'язків члена королівської родини

Герцог Кембриджський у свій останній робочий день пілотом повітряної "швидкої" перевіз у лікарню критично поранену жінку.

Ввечері в четвер її збив на дорозі поліційний фургон.

Швидка повітряна допомога Східної Англії (EAAA) доправила 50-річну постраждалу гелікоптером в лікарню у Кембриджі.

Герцог Кембриджський звільняється з роботи пілота швидкої, щоби виконувати більше королівських обов'язків замість королеви та герцога Единбурзького.

В момент інциденту поліція відпрацьовувала виклик щодо зникнення жінки.

Наразі неясно, чи саме вона була поранена під час зіткнення. Більше в інциденті ніхто не постраждав.

Про цей випадок повідили Незалежній комісії щодо розгляду скарг на поліцію.

Речник швидкої розповів: "Команда EAAA, серед членів якої минулої ночі був Вільям, вилетіла на виклик на півдні Норвіча. ... Пацієнтці з серйозними травмами голови надали першу допомогу на місці і доправили у шпиталь Адденбрука".