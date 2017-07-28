Українці в барселонській аварії не постраждали - МЗС

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За попередніми даними, українці в аварії поїзда в Барселоні не постраждали, повідомляє департамент консульської служби МЗС.

Уранці на вокзалі в центрі міста приміський поїзд врізався в платформу.

Станом на обід відомо про 54 постраждалих.

Одна людина отримала серйозні поранення, 19, включно з машиністом, - "менш серйозні", повідомляють рятувальники.

Решта отримали легкі ушкодження.

Інцидент стався під час ранкової години пік на Французькому вокзалі.

За повідомленнями, поїзд належним чином не загальмував.