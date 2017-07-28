Українці в барселонській аварії не постраждали - МЗС
- 28 липня 2017
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Email
-
Поділитися
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
-
-
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
-
Google+Поділіться цим Google+
-
ВКонтактеПоділіться цим ВКонтакте
-
LiveJournalПоділіться цим LiveJournal
-
Мой МирПоділіться цим Мой Мир
-
ОдноклассникиПоділіться цим Одноклассники
-
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
За попередніми даними, українці в аварії поїзда в Барселоні не постраждали, повідомляє департамент консульської служби МЗС.
Уранці на вокзалі в центрі міста приміський поїзд врізався в платформу.
Станом на обід відомо про 54 постраждалих.
Одна людина отримала серйозні поранення, 19, включно з машиністом, - "менш серйозні", повідомляють рятувальники.
Решта отримали легкі ушкодження.
Інцидент стався під час ранкової години пік на Французькому вокзалі.
За повідомленнями, поїзд належним чином не загальмував.