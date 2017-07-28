Крим на якийсь час залишився без електрики з Росії

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У п'ятницю вдень постачання електрики в Крим на якийсь час повністю зупинилося через аварію.

Всі чотири лінії енергомосту, які зв'язують півострів із Краснодарським краєм, перестали працювати.

Без світла залишилися, зокрема, Сімферополь, Ялта, Феодосія, Судак і Керч, а також Бахчисарайський і Сімферопольський райони.

Електрика зникла близької другої години дня за Києвом.

У прес-службі "Крименерго" Російській службі Бі-бі-сі повідомили, що не мають даних про причини збою, додавши, що в них у будівлі зараз немає світла.

Як випливає із заяви міненерго Росії, аварія сталася через "аномально високі температури повітря" в Краснодарському краї, звідки постачається електрика.

"Погодні умови призвели до аварійного погашення кабельно-повітряних ліній", - сказано в повідомленні.

Пізніше агентство "Кримінформ" передало, що енергопостачання відновили за двома з чотирьох гілок енергомосту.

А "Ведомости" з посиланням на Федеральну мережеву компанію пишуть, що до 15:35 ввімкнули всі чотири лінії, "іде набір навантаження".

На вулицях Сімферополя під час аварії вимкнулися світлофори і не працював електротранспорт.

Найбільші об'єкти інфраструктури підключалися до резервних джерел живлення, пише "Кримінформ". За даними агентства, мобільні оператори працювали в штатному режимі завдяки автономним генераторам.

Без світла в 2015 році

Минулого разу масове відключення електрики в Криму сталося в листопаді 2015 року, коли у Херсонській області активісти повалили чотири опори ліній електропередачі.

Постачання електрики з України повністю припинилося.

У Криму тоді запровадили режим надзвичайної ситуації, без світла залишилися близько мільйона людей.

Але в травні 2016 року запрацював на повну потужність енергоміст із Росії до Криму.

За даними міненерго Росії, в Криму споживають 1280 МВт.

З них до 800 МВт надходить по енергомосту. Ще 195 МВт - власна генерація, а решта - продукт мобільних газотурбінних електростанцій.

Будівництво двох електростанцій у Сімферополі і Севастополі було затьмарене скандалом із постачанням газотурбінних установок німецького концерну Siemens.

Компанія заявила, що всупереч її волі і контрактам на півострів поставили чотири турбіни, призначені для електростанції в Краснодарському краї.

Скандал призвів до того, що Siemens скоротив співпрацю з російськими партнерами і через суд домагається повернення турбін з Криму.

Співпраця в сфері енергетики в Криму заборонена європейським компаніям через санкції ЄС.