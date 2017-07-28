Apple відмовиться від iPod nano і shuffle
Компанія Apple оголосила про плани відмовитися від своїх музичних плеєрів iPod nano і shuffle.
Це були її останні плеєри, які не підтримували стрімінговий сервіс Apple Music і не оновлювалися роками.
У Apple кажуть, що так хочуть "спростити" лінійку iPod. Тепер у ній залишиться тільки модель touch.
iPod touch схожий на тонкий iPhone, але його не можна використовувати як телефон.
Nano і shuffle уже зникли з інтернет-магазинів Apple, і згодом їх не можна буде купити і у звичайних крамницях.
Модель shuffle запустили в 2005 році, і вона була відома тим, що не мала екрану, тож користувач не знав, яка композиція гратиме наступною.
Nano, яка в тому ж році замінила iPod Mini, мала екран.
На піку своєї еволюції цей гаджет міг зберігати до 4 000 пісень (16 гігабайт). Його випускали в різних кольорах.
Оригінальну модель iPod представив нині покійний Стів Джобс у 2001 році. Її перестали випускати у 2014-му.