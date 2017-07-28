У Гамбурзі чоловік із ножем напав на людей в магазині

У німецькому місті Гамбург чоловік із ножем напав на відвідувачів супермаркету, повідомляє поліція.

Одна людина загинула і ще кілька - поранені.

Поліція провела затримання. Але каже, що про мотив нападу судити поки що зарано.

Газета Bild опублікувала фото підозрюваного, заляпаного кров'ю.

Правоохоронці згодом повідомили, що він діяв сам.

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Напад стався в північному районі міста - на розі вулиць Фюльсбюттер і Германн-Кауффманн, каже поліція.

Громадян закликають уникати цього району.

За даними Bild, нападник почав ударяти людей ножем, після чого його затримала поліція.