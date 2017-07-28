Енністон може вперше знятися в серіалі від часів "Друзів"

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Дженніфер Енністон може вперше знятися в серіалі від часів знаменитих "Друзів", повідомляє Hollywood Reporter.

Вона разом із Різ Візерпун має зіграти в новій драмі мережі HBO про ранкове телешоу.

Після завершеня "Друзів" у 2004 році Дженніфер багато знімалась у фільмах, а також епізодично з'являлася в серіалах на кшталт "Студія 30" та "Звабливі і вільні".

Нове шоу, яке ще не має назви, повинне стати першим серіалом, де вона матиме постійну роль.

Проект перебуває на початкових стадіях. До зйомок іще не приступили - і навіть не підписали контракт про продаж мережі.

Енністон і Візерпун фігуруватимуть також як виконавчі продюсери стрічки.

Проектом керує колишній керівник напрямку драми HBO Майкл Елленберг.

Актриси вже не вперше з'являються на екрані разом. У "Друзях" Різ грала егоїстичну молодшу сестру Рейчел, героїні Енністон.