Насірова обвинувачують ще й у службовому підробленні

Копирайт изображения AP Image caption Роман Насіров буде обвинувачений ще й у службових підробленнях, кажуть у САП

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про завершення досудового розслідування ролі відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова в "газовій справі".

У повідомленнях обох установ у Facebook сказано, що до переліку обвинувачень на адресу пана Насірова додано службове підроблення.

"Відповідно до остаточно висунутої підозри, Насіров, окрім раніше інкримінованого зловживання владою та службовим становищем (ст. 364 КК України), підозрюється також у службовому підробленні (ст.366 КК України), вчиненому під час прийняття рішень про розстрочення податкових зобов'язань та боргу, а також під час інформування Міністерство фінансів про відсутність розстрочень, що виходять за межі одного бюджетного року (які надавались саме ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Фірма ХАС", ТОВ "Карпатнадраінвест").

У повідомленні САП сказано, що прокурори оцінили як достатню для завершення досудового розслідування зібрану доказову базу.

За відсутності доказів сторони захисту, які б спростовували висунуту підозру, обвинувальний акт буде відправлено до суду.

"Останньою крапкою проведеного досудового розслідування у низці кримінальних проваджень має стати екстрадиція Олександра Онищенка та оцінка його дій українським судом у сукупності з іншими особами, які брали участь у організованих останнім протиправних діях", - сказано в повідомленні САП.

Роман Насіров, який до порушення кримінального розслідування був головним податківцем України, вважається найвищим посадовцем, що постав перед антикорупційним розслідуванням в Україні.

Сам він заперечує причетність до посадових зловживань, а його адвокати безуспішно клопотали про дозвіл пану насірову виїхати на лікування до Німеччини.

Його затримали 2 березня в лікарні "Феофанія".

НАБУ вважає, що в період з травня 2015 року до березня 2016 року Насіров ухвалив низку безпідставних і незаконних рішень про відтермінування платежів з орендної плати за користування надрами в так званій "газовій схемі депутата Олександра Онищенка", чим завдав державі збитків на суму понад 2 млрд гривень.

Насірова звільнили із СІЗО в середині березня після того, як його дружина заплатила заставу 100 млн гривень.