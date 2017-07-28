КНДР провела нове "випробування ракети"

Схоже, що Північна Корея провела ще одне випробування ракети, повідомили ЗМІ в Японії та Південній Кореї.

Японська дерджавна компанія NHK повідомила, що ракета впала в японських територіальних водах.

На початку липня Пхеньян стверджував, що він уперше успішно випробував міжконтинентальну балістичну ракету (МБР).

Це випробування бло найостаннішим у серії, що проводилася усупереч забороні ООН. Діапазон останнього випробування невідомий.

Діапазон МБР Північної Кореї достеменно невідомий, але деякі експерти заявили, що північнокорейські ракети можуть досягти Аляски.

У разі підтвердження інформації, це буде 14-й запуск ракети владою КНДР у 2017 році.

Запуск, як повідомляють, здійснено незадовго до опівночі.

Як мовиться в інформації південнокорейського агентства Yonhap, президент Південної Кореї Мун Чже Ін скликав у зв'язку з цим посеред ночі термінову нараду очільників сид безпеки.