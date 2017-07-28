Румунія розвернула літак із Рогозіним на борту

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Російський віце-прем'єр Дмитро Рогозін не зміг дістатися Кишинева. Румунія не пустила у свій повітряний простір його літак.

Політик планував зустрітися з президентом Молдови і придністровським лідером.

Він летів на пасажирському літаку компанії S7. За даними ЗМІ, судно дісталося повітряного простору Угорщини, а потім розвернулося назад.

Літак був змушений полетіти на запасний аеродром у Мінськ, пише "Інтерфакс".

"Регулярному рейсу S7-157 за маршрутом Москва - Кишинів було заборонено входити в повітряний простір Румунії службою організації повітряного руху під приводом перебування на борту "санкційної персони", - повідомили "РИА Новости" в авіакомпанії.

Рогозін перебуває у переліку осіб, щодо яких ЄС у 2014 році запровадив санкції у зв'язку з анексією Криму.

Сам віце-прем'єр прокоментував інцидент так: "Румунська влада поставила в небезпеку життя пасажирів рейсового літака S7, жінок і дітей. Палива вистачило до Мінська. Чекайте на відповідь, гади".

Політик розповів "Інтерфаксу", що вирішив летіти в Кишинів регулярним рейсом, бо кілька років тому стався інцидент із його чартером.

У травні 2014 року літак, в якому Рогозін повертався з Кишинева, увійшов у повітряний простір України, зробив петлю і повернувся в місце вильоту.

У Москві тоді повідомили, що літаку пригрозили примусовою посадкою в Україні.

Наступного дня Рогозін опублікував своє фото вже з московського аеропорту.