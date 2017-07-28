У Британії померло немовля Чарлі Гард
- 28 липня 2017
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Email
-
Поділитися
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
-
-
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
-
Google+Поділіться цим Google+
-
ВКонтактеПоділіться цим ВКонтакте
-
LiveJournalПоділіться цим LiveJournal
-
Мой МирПоділіться цим Мой Мир
-
ОдноклассникиПоділіться цим Одноклассники
-
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
У Британії померло 11-місячне немовля, яке страждало на рідкісне генетичне захворювання і більшість життя провело на системі життєзабезпечення.
Цю інформацію підтвердив речник його родини.
У четвер, після рішення Високого суду, дитину перевели до хоспісу.
Доля Чарлі стала предметом запеклих юридичних баталій.
Лікарі дійшли висновку, що систему життєзабезпечення Чарлі слід відімкнути.
Батьки не погоджувалися і хотіли, аби дитина пройшла курс експериментального лікування.