У Британії померло немовля Чарлі Гард

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У Британії померло 11-місячне немовля, яке страждало на рідкісне генетичне захворювання і більшість життя провело на системі життєзабезпечення.

Цю інформацію підтвердив речник його родини.

У четвер, після рішення Високого суду, дитину перевели до хоспісу.

Доля Чарлі стала предметом запеклих юридичних баталій.

Лікарі дійшли висновку, що систему життєзабезпечення Чарлі слід відімкнути.

Батьки не погоджувалися і хотіли, аби дитина пройшла курс ‎експериментального лікування.