У столиці Фінляндії чоловік в'їхав у натовп

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У столиці Фінляндії легковий автомобіль врізався в натовп.

В результаті одна людина загинула, ще кілька були поранені, повідомляє поліція.

Четверо поранених перебувають у критичному стані, вони в лікарні, кажуть правоохоронці.

Водія затримали, він виявився громадянином Фінляндії віком близько 50 років.

Чоловік був у стані сп'яніння, повідомляє поліція. Його поки не допитували.

Причини нападу поки не ясні.

В останні роки екстремісти часто використовують автомобілі для нападів.

У грудні вантажівка врізалася в різдвяний ринок у центрі Берліна. При цьому загинули 12 людей.

У липні минулого року вантажний автомобіль в'їхав в багатотисячний натовп під час святкування Дня взяття Бастилії в Ніцці. Тоді загинули понад 70 людей.