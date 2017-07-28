У столиці Фінляндії чоловік в'їхав у натовп
У столиці Фінляндії легковий автомобіль врізався в натовп.
В результаті одна людина загинула, ще кілька були поранені, повідомляє поліція.
Четверо поранених перебувають у критичному стані, вони в лікарні, кажуть правоохоронці.
Водія затримали, він виявився громадянином Фінляндії віком близько 50 років.
Чоловік був у стані сп'яніння, повідомляє поліція. Його поки не допитували.
Причини нападу поки не ясні.
В останні роки екстремісти часто використовують автомобілі для нападів.
У грудні вантажівка врізалася в різдвяний ринок у центрі Берліна. При цьому загинули 12 людей.
У липні минулого року вантажний автомобіль в'їхав в багатотисячний натовп під час святкування Дня взяття Бастилії в Ніцці. Тоді загинули понад 70 людей.