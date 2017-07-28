Суд ЄС заборонив Польщі вирубувати Біловезьку пущу

Копирайт изображения AFP/ GETTY IMAGES Image caption У Біловезькому прадавньому лісі ще водяться зубри і рідкісні птахи

Найвищий суд Європи наказав Польщі негайно припинити масове вирубування дерев у найстарішому європейському лісі.

Минулого року польський уряд схвалив трикратне збільшення лісозаготівлі у заповіднику Біловезька пуща, де досі збереглися зубри і рідкісні птахи.

Проти цього кроку виступили ЮНЕСКО, офіційні представники ЄС і активісти природоохоронних рухів.

Європейська комісія, яка подала позов проти Варшави, попросила Європейський суд накласти тимчасову заборону на вирубування лісу.

Екологічна група ClientEarth привітала це рішення, заявивши, що подальше вирубування завдало б "серйозної і непоправної шкоди цьому безцінному природному середовищу".

"В історії ЄС надзвичайні кроки в справі захисту природи - на кшталт цієї заборони - застосовувалися лише тричі, - заявив адвокат угрупування. - Наразі не було випадків, коли б хтось не виконав тимчасові накази суду. Якщо польська влада не виконає цього рішення, то це стане серйозним конфліктом із законами ЄС".

Міністр екології Польщі Ян Шишко сказав, що вирубування лісу допоможе зупинити нашестя жуків-короїдів.

Якщо Польща програє у Європейському суді головний позов у справі вирубування заповідного лісу, то країні загрожує штраф на багато мільйонів євро.

Як сказала ВВС речниця Європейського суду, через кілька місяців відбудеться засідання, на якому буде вирішено, чи продовжувати дію тимчасової заборони на час розгляду суті позову Європейської комісії.

Біловезька пуща - об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО на кордоні Польщі і Білорусі.