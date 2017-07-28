На піщаному дні знайшли потонулий понад 100 років тому пароплав

Копирайт изображения Bristol Port Image caption Такі зображення отримала група гідрографів порту Бристоля

На дні Бристольської затоки внаслідок зсуву піску виявили потонулий понад 100 років тому пароплав.

Судно The Brunswick затонуло на Різдво в 1900 році, коли воно наближалося до порту Бристоля. В тій катастрофі загинули семеро.

Підводне дослідження групи гідрографів порту Бристоля виявило корпус затонулого вантажного судна.

Його секрети однак залишаться на дні затоки, бо мул і пісок уже знову накрили судно.

The Brunswick - британський гвинтовий пароплав, побудований у Глазго в 1898 році, який курсував мож портами Ліверпуль і Бристоль.

У звіті, що зберігається в архіві, сказано, що судно затонуло о 5:30 ранку 24 грудня, бо в густому тумані наскочило на мілину.

Копирайт изображения Bristol Port Image caption Судно від часу цієї зйомки знову вкрило намулом

Image caption На підході до цього місця судно потонуло в густому тумані

Джон Чаплін з бристольської портової компанії каже, що це перша така знахідка за минулі 17 років.

"Динамічна природа гирла означає, що пісок і мул тут постійно рухаються, - сказав він. - Просто сталося так, що судно було видно саме в той час, коли ми обстежували те місце".

Повторна зйомка на тому самому місці показала, що судно вже знову було покрите піском.