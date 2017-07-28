На піщаному дні знайшли потонулий понад 100 років тому пароплав
На дні Бристольської затоки внаслідок зсуву піску виявили потонулий понад 100 років тому пароплав.
Судно The Brunswick затонуло на Різдво в 1900 році, коли воно наближалося до порту Бристоля. В тій катастрофі загинули семеро.
Підводне дослідження групи гідрографів порту Бристоля виявило корпус затонулого вантажного судна.
Його секрети однак залишаться на дні затоки, бо мул і пісок уже знову накрили судно.
The Brunswick - британський гвинтовий пароплав, побудований у Глазго в 1898 році, який курсував мож портами Ліверпуль і Бристоль.
У звіті, що зберігається в архіві, сказано, що судно затонуло о 5:30 ранку 24 грудня, бо в густому тумані наскочило на мілину.
Джон Чаплін з бристольської портової компанії каже, що це перша така знахідка за минулі 17 років.
"Динамічна природа гирла означає, що пісок і мул тут постійно рухаються, - сказав він. - Просто сталося так, що судно було видно саме в той час, коли ми обстежували те місце".
Повторна зйомка на тому самому місці показала, що судно вже знову було покрите піском.