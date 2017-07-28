Трамп через Twitter оголосив про відставку Прібуса

Копирайт изображения EPA Image caption Джон Келлі - новий голова апарату Білого дому

Президент США Дональд Трамп оголосив у двох твітах, що замінив на посаді керівника апарату Білого дому Райнса Прібуса відставним генералом Джоном Келлі.

Оголошення у мережі мікроблогів Twitter - улюблений спосіб нинішнього президента США повідомляти про свої кадрові рішення.

Напередодні новий голова президентської прес-служби Ентоні Скарамуччі піддав голову апарату Білого дому Прібуса в'їдливій критиці, звинувативши його в тому, що це він був джерелом витоків інформації про адміністрацію у ЗМІ.

Досі Джон Келлі очолював департамент внутрішньої безпеки США.

У твітах, що з'явилися незадовго до 17:00 ща місцевим часом (22:00 GMT), Дональд Трамп дав високу оцінку професійним якостям колишнього генерала корпусу морської піхоти, назвавши його "великим американцем" і " великим лідером".

"Джон прекрасно попрацював у департаменті внутрішньої безпеки. Він став справжньою зіркою моєї адміністрації", - написав президент США.

Після цього він також похвалив зміщеного Райнса Прібуса.

"Хотів би подякувати Райнсу Прібусу за його служіння і відданість країні. Ми багато досягли разом і я ним пишаюся!" - додав Дональд Трамп.