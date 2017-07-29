ГПУ: заступник голови МВС Троян фігурує в справі про хабар в 1,5 млн грн

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СБУ і Генпрокуратура затримали заступника керівника ГО "Громадянський корпус Азов" Володимира Бржезінського, помічницю заступника міністра МВС України Вадима Трояна Світлану Іваштенко і громадянина Шамрай І. М. Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"Під підозрою в систематичному вимаганні із загрозою життю і здоров'ю від представника одного з підприємств коштів на загальну суму понад 1,5 мільйона гривень", - заявив прокурор.

За словами пана Луценка, за даними негласних слідчих дій підозрювані "розділили між собою та іншими особами" 785 тисяч гривень.

Генпрокурор також зазначив, що було проведено 13 обшуків, у тому числі в приміщенні заступника МВС В. Трояна. Пан Луцекнко підкреслив, що "зазначені кошти виявити не вдалося".

"Під час обшуку вилучені 60 тис грн, які не співпадають за номерами з коштами, отриманими вимагачами. У кожного дома є кошти", - повідомив генпрокурор.

Раніше в ГПУ заявили, що повідомляли чиновникам МВС про підозру, однак не розголошували їхні імена.