Штаб АТО: "бойовики готують терористичні акти проти ОБСЄ"

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За минулу добу бойовики 19 разів порушили перемир'я, українські військові 11 разів відкривали вогонь у відповідь. Про це повідомили у штабі АТО.

"За оперативною інформацією, найближчим часом, бойовики готують низку терористичних актів проти представників ОБСЄ, з подальшим звинуваченням у цьому української армії", - наголосили у штабі.

Найбільш активно бойовики вели обстріл на луганському напрямку, а саме по опорних пунктах ЗСУ у Кримському, Новозванівці.

На донецькому напрямку бойовики двічі застосовували гранатомети і великокаліберні кулемети неподалік Авдіївки та шахти Бутівка.