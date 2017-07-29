В Україні через негоду загинула людина - ДСНС

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В Україні внаслідок складних погодних умов 28 та 29 липня на території Дніпропетровської, Донецької, Луганської та Черкаської областей загинула одна людина, повалені 38 дерев, частково пошкоджені 108 дахів житлових будинків, 12 господарських споруд і 2 школи, та впали 5 елекроопор. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Крім того було знеструмлено 339 населених пунктів у восьми областях.

Зокрема, в Полтавській області знеструмлено 98 населених пунктів, в Чернігівській - 63, Київській - 56 населених пунктів, Черкаській - 53, Житомирській - 29, Сумській - 21, Дніпропетровській - 19 і Кіровоградській - 2.

Також Укргідрометцентр попереджає, що до кінця доби 29 липня та вночі 30 липня в Україні очікують грози, сильні дощі, в окремих районах град та шквали 15-24 м/с, у Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській областях сильні зливи, місцями шквали 25-28 м/с.