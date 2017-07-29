Трамп має намір підписати законопроект про санкції щодо Росії

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Президент США Дональд Трамп підпише закон, що передбачає введення додаткових санкцій проти Росії, повідомили в Білому домі.

"Він ознайомився із остаточною версією і, оскільки його зауваження були враховані, схвалює законопроект і має намір підписати його", - заявила представник Білого дому Сара Хакабі Сандерс.

Обидві палати американського конгресу раніше підтримали законопроект, до якого входять заходи проти Ірану і Північної Кореї. Однак у США висловлювали побоювання, що пан Трамп може накласти вето на законопроект.

Американський президент планував налагодити відносини з Росією, проте, як зазначають експерти, спроба накласти вето на законопроект спровокує підозру, що президент Трамп підтримує Кремль.

Росія, не чекаючи підписання законопроекту, вже ввела відповідні заходи, заборонивши американським дипломатам користуватися дачею у Срібному бору і складом у Москві. Російська влада також запропонувала скоротити кількість персоналу в американських дипломатичних і консульських установах у Росії.

Новий закон

Головне в новому законі - те, що він позбавляє президента можливості скасовувати санкції проти Росії без дозволу конгресу.

Закон не вводить нових заходів і не зобов'язує робити це президента. Однак передбачає можливість введення нових санкцій проти інвесторів із будь-якої країни, наприклад за участь в спорудженні російських експортних трубопроводів.

Крім того, в розділі про допомогу в забезпеченні енергетичної безпеки України зазначили про необхідність, з точки зору американських конгресменів, протидіяти будівництву газопроводу "Північний потік - 2" із Росії по дну Балтійського моря до Німеччини.