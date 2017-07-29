У Чорному морі перекинувся суховантаж - ЗМІ
Суховантаж Anda під прапором Того перекинувся у Чорному морі в нейтральних водах за 40 кілометрів від узбережжя анексованого Криму. Про це повідомляє ТАСС та "Інтерфакс".
Як повідомляє ТАСС, на його борту перебував екіпаж з дев'яти осіб - громадян Сирії та Індії.
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"За попередніми даними, трьох людей врятовано, доля шести з'ясовується", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що суховантаж перевозив 24 тисячі тонн пшениці. За 40 км на південь від Алупки він перекинувся.
"Інтерфакс" повідомляє, що інцидент стався за 63 км від Ялти, а судно було під прапором Того (Африка).