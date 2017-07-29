Порошенко нагородив українського пілота, який посадив літак наосліп

Копирайт изображения president.gov.ua

Президент України Петро Порошенко нагородив орденом "За мужність" українського льотчика Олександра Акопова - пілота на рейсах турецької компанії Atlasglobal, який врятував життя пасажирів в турецькому Стамбулі. Про це повідомили у прес-службі глави держави.

В Указі зазначили, що українця нагородили "за мужність і самовідданість, виявлені під час виконання службового обов'язку та високий професіоналізм".

"27 липня він в надзвичайно складних погодних умовах, врятував життя 121 пасажира та 6 членів екіпажу, бездоганно виконав посадку аварійного пасажирського лайнера в аеропорту Стамбула "Ататюрк", - нагадали в прес-службі президента.

Як повідомляють турецькі ЗМІ, літак Atlasglobal зробив в Стамбулі екстрену посадку.

Airbus A320 вилетів з аеропорту Стамбула в місто Ерджан (Північний Кіпр).

Під час польоту лайнер потрапив у грозу, тому пілоти вирішили повернутися в аеропорт Стамбула.

Пан Акопов посадив лайнер практично наосліп, створив крен і пілотував через кватирку, оскільки лобове скло було розбите.