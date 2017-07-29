ДПСУ: двоє киян намагалися таємно проникнути в Чорнобиль

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Двох жителів Києва, які намагалися потрапити в Чорнобильську зону відчуження, порушуючи вимоги режиму радіаційної безпеки затримали прикордонники та Нацполіція. Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

"Громадяни України - чоловіки у віці 28 і 29 років - напередодні ввечері намагалися потрапити в Чорнобильську зону з метою екстремального туризму та відпочинку", - повідомили у відомстві.

Зараз на киян складено адміністративні матеріали.