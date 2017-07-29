Африка: розбився літак української авіакомпанії CAVOK Air

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На острові Сан-Томе і Принсипі у Центральній Африці розбився вантажний літак АН-74 української авіакомпанії CAVOK Air, члени його екіпажу травмовані. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк на своїй сторінці у Facebook.

"Попередня інформація, це попадання зграї птахів в правий двигун під час зльоту. Всі члени екіпажу живі, але зазнали травм. Тримаємо ситуацію на постійному контролі", - повідомив урядовець.

Раніше турецький вантажний літак Boeing 747 упав на дачне поселення під ‎Бішкеком, забравши життя щонайменше 32 людей.