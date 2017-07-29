Напад у Гамбурзі скоїв "відомий поліції ісламіст"

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Чоловік, що скоїв напад на супермаркет у Гамбурзі, був відомий німецьким правоохоронним як ісламіст, повідомили в поліції. Внаслідок нападу в п'ятницю одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення.

"Нам було відомо, що він ісламіст, але не джихадист", - повідомив прес-секретар поліції Гамбурга Енді Грот. Також, за даними влади, підозрюваний потерпав від низки психічних розладів, тому не можна виключати, що злочин був скоєний у стані афекту.

Як відзначили в поліції, наразі не можна говорити про мотиви злочину.

Підозрюваний - 26-річний виходець із Об'єднаних Арабських Еміратів. Приїхавши до Німеччини, він подав прохання про надання притулку, але не отримав його.

Напад на супермаркет на перетині вулиць Фулбютлер і Германн-Кауфманн стався в п'ятницю. Нападник, озброєний ножем, кидався на відвідувачів магазину. За інформацією видання Bild, перед тим як накинутися на людей, нападник прокричав "Аллаху акбар" ( "Аллах великий" арабською).

Нападника змогли зупинити троє перехожих. За свідченням очевидців, хтось із натовпу кричав по-арабськи, закликаючи нападника кинути ніж.

За даними поліції, чоловік діяв сам, проте місцеві ЗМІ в п'ятницю писали, що поліція шукає другого підозрюваного.

В кінці минулого року німецькі спецслужби попередили про можливість терактів у ФРН. Як сказав голова Федеральної служби з охорони конституції (спецслужба, підпорядкована МВС Німеччини) Ганс-Георг Маасен, у Німеччині проживає близько 1100 ісламістів, яких можна розглядати як потенційних терористів.

Він також повідомив, що його агентство знає про 300 спроб радикалів найняти до своїх лав новачків.

У Німеччині були посилені заходи безпеки після того, як 19 грудня минулого року в Берліні вантажівка в'їхала в різдвяний ярмарок. В результаті загинули 12 людей, ще 49 отримали поранення.

Відповідальність за напад взяло на себе джихадистське угруповання "Ісламська держава", визнане терористичним і заборонене в багатьох країнах.