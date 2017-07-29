Врятована принцом Вільямом жінка померла в лікарні

Копирайт изображения PA Image caption Принц Вільям на своєму останньому чергуванні доправив травмовану до лікарні

Жінка, яку принц Вільям доправив до лікарні на своєму останньому чергуванні в якості пілота гелікоптера швидкої допомоги, померла від отриманих травм.

Жінка отримала серйозну травму вночі в четвер, коли її збила машина поліції.

Принц Вільям транспортував її до кембриджської лікарні Едденбрук. Інцидент стався на його останньому чергуванні пілота Швидкої повітряної допомоги Східної Англії.

Поліція повідомила, що жінка, якій за 50, померла в ніч на суботу, не приходячи до тями.

В зіткненні ніхто, крім неї, не постраждав.

Справу передано на вивчення Незалежній комісії з розслідування скарг на поліцію.

Герцог Кембриджський полишає роботу пілота повітряної швикдої, щоб активніше долучатися до королівських обов'язків від імені його бабусі - королеви Єлизавети ІІ - і герцога Единбурзького.