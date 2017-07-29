Перші покупці отримали "бюджетну" модель електрокара Tesla

Копирайт изображения Tesla Motors via Reuters Image caption Перші тридцять покупців - це здебільшого працівники компанії - вже отримали свої електромобілі

Виробник електромобілів Tesla випустив на ринок нову, третю серійну модель екологічного автомобіля, розрахованого на масового споживача.

Електричний п'ятимісний седан Model 3 є наразі найдешевшою моделлю в лінійці Tesla. Модель представили у березні минулого року, а цього тижня перші тридцять покупців - здебільшого це працівники компанії - отримали свої електромобілі.

Керівник Tesla Ілон Маск вважає, що Model 3 - це найкращий автомобіль за таку ціну - як серед електромобілів, так і бензинових машин.

У найдешевшій комплектації Model 3 коштує 35 тисяч доларів. Як розраховує виробник, така вартість дозволить зацікавити широке коло покупців.

Проте найдешевший електромобіль Tesla коштує дорожче головних конкурентів нової Model 3. Так, електромобіль Nissan Leaf можна придбати за 30,68 тисяч доларів, а гібридний автомобіль Chevrolet Volt - за 34 тисячі доларів.

Інші моделі електромобілів Tesla представлені в більш високому ціновому сегменті. Так, найнижча ціна на електромобілі Model S і Model X становить 80 тисяч доларів.

Копирайт изображения EPA Image caption Керівник Tesla Ілон Маск вважає, що Model 3 - найкращий електромобіль за таку ціну (35 тисяч доларів)

Згідно з планами компанії, у 2017 році щотижня випускатимуть 5000 автомобілів Model 3, а в 2018 році - 10 тисяч.

Ті, які зроблять замовлення зараз, отримають свій електромобіль лише наступного року.

Замовлення з попередньою оплатою вже зробили понад 500 тисяч покупців.

Якщо Tesla дійсно зможе продавати заплановану кількість автомобілів, то за обсягом продажів у США компанія обійде BMW, Mercedes і Lexus.

Ілон Маск на презентації перших автомобілів Model 3, яка відбулася на заводі компанії у Фрімонті в Каліфорнії, був у доброму гуморі і доїхав до сцени на новому електромобілі Model 3.

Копирайт изображения Reuters Image caption Якщо Tesla дійсно зможе продавати заплановану кількість автомобілів, то за обсягом продажів у США компанія обійде BMW, Mercedes і Lexus

За словами пана Маска, всі електромобілі Tesla оснащують системою автопілота.

"В майбутньому автівки будуть все більш автономними ... Ви зможете [поки машина їде сама] дивитися фільм, розмовляти з друзями, спати", - говорить керівник Tesla.

Капіталізація компанії Tesla майже подвоїлася з грудня по кінець червня внаслідок підтримки інвесторами стратегії пана Маска з трансформації своєї компанії у сферу масового виробництва. До тепер Tesla займала нішу розкішних транспортних засобів.

Компанія випустила перші електромобілі Model 3 через тиждень після того, як влада Британії оголосила про те, що з 2040 року вони планують заборонити продаж нових автомобілів на бензині і дизелі.

На початку липня автовиробник Volvo оголосив, що стане першим з виробників автомобілів, який відмовиться від традиційних двигунів внутрішнього згоряння за рахунок переходу на виробництво гібридних моделей і електромобілів.